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Через відключення енергоблоків
держава не заробить...

Через відключення енергоблоків держава не заробить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 00:16

Через відключення енергоблоків держава не заробить...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив народний депутат Андрій Герус.

Дивися повний текст Через відключення енергоблоків держава не заробить мільярди гривень, а тарифи на електрику зростуть - Герус.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 00:16

Это сделано для того,чтобы всучить потребителю дорогущую Ахметовскую "зеленую" электроэнергию по 5грн. за квт.
qazzax
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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