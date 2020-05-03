Про це заявив народний депутат Андрій Герус.
Дивися повний текст Через відключення енергоблоків держава не заробить мільярди гривень, а тарифи на електрику зростуть - Герус.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 00:16
Через відключення енергоблоків держава не заробить...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Через відключення енергоблоків держава не заробить мільярди гривень, а тарифи на електрику зростуть - Герус.
Додано: Чет 07 тра, 2020 00:16
Это сделано для того,чтобы всучить потребителю дорогущую Ахметовскую "зеленую" электроэнергию по 5грн. за квт.
Додано: Чет 07 тра, 2020 11:03
И не только зеленую ,но и угольную,у которой цена на Бурштынском острове-1,6 грн/квтч!
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