Про це заявив народний депутат Андрій Герус.
Дивися повний текст Через відключення енергоблоків держава не заробить мільярди гривень, а тарифи на електрику зростуть - Герус.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 00:16
Через відключення енергоблоків держава не заробить...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Через відключення енергоблоків держава не заробить мільярди гривень, а тарифи на електрику зростуть - Герус.
Додано: Чет 07 тра, 2020 00:16
Это сделано для того,чтобы всучить потребителю дорогущую Ахметовскую "зеленую" электроэнергию по 5грн. за квт.
Додано: Чет 07 тра, 2020 11:03
И не только зеленую ,но и угольную,у которой цена на Бурштынском острове-1,6 грн/квтч!
Додано: Чет 07 тра, 2020 12:45
государство не заработает миллиарды гривень, а тарифы на электричество для потребителей со временем вырастут. А ГДЕ ЭТО ГОСУДАРСТВО, А НАРОД ДЛЯ НИХ ТОЛЬКО ЧТОБ ДЕНЬГИ ВЫКАЧИВАТЬ. Ни на чём не могут заработать, только кляньчить в МВФ.
Додано: Чет 07 тра, 2020 13:27
Да можно было бы и сказать чьих именно Ну как минимум кто с этого получит выгоду, а то за "отстаивание" понятное дело по судам затаскают
Додано: Чет 07 тра, 2020 14:06
Re: Через відключення енергоблоків держава не заробить...
Что еще нужно остановить после забвения образования, медицины, культуры?
Стратегические направления.
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