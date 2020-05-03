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Через відключення енергоблоків
держава не заробить...

Через відключення енергоблоків держава не заробить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 00:16

Через відключення енергоблоків держава не заробить...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив народний депутат Андрій Герус.

Дивися повний текст Через відключення енергоблоків держава не заробить мільярди гривень, а тарифи на електрику зростуть - Герус.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 00:16

Это сделано для того,чтобы всучить потребителю дорогущую Ахметовскую "зеленую" электроэнергию по 5грн. за квт.
qazzax
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 11:03

И не только зеленую ,но и угольную,у которой цена на Бурштынском острове-1,6 грн/квтч!
borzol
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 13:27

направлено на отстаивание чьих-то интересов
Да можно было бы и сказать чьих именно :) Ну как минимум кто с этого получит выгоду, а то за "отстаивание" понятное дело по судам затаскают ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:04

Зачем нам тогда вообще ВИИ если мы ничего не собираемся закрывать, ни АЭС ни ТЭС и продать ничего не можем? Греем провода.
shevaged1990
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:22

За брехуном Герусом треба для Коломойського закупити тільки за останні півроку електрики з рашки на 5 млрд , загальмувати аукціони з зт, заблокувати будівництво накопичувачів енергії тощо. Тобто зробити все для створення штучної кризи в енергетиці, а "винна" тільки "зелена" енергетика.
Тепер ще треба відволікти народ від провалу антіколомойського закону та одночасно пересваритися з Західними країнами, інвесторами та кредиторами, порушив свій же ж Закон.
s_i_draganov
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:36

Такой бардак на рынке электроэнергии. Стыдно за Президента. Стыдно за себя и свой голос.
777serg87
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:41

Re: Через відключення енергоблоків держава не заробить...

капец, сонце светит днем, солнечные панели конкурируют с ахмето-тецами, а страдают атомщики
Diman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 00:55

  Diman написав:солнечные панели конкурируют с ахмето-тецами
Как он может сам с собой конкурировать?))
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