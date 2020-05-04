Про це повідомляє прес-служба Мінекоенерго.
Дивися повний текст У Міненерго вирішили, як не платити неустойку виробникам \"зеленої\" енергетики.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 00:37
У Міненерго вирішили, як не платити неустойку виробникам...
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Дивися повний текст У Міненерго вирішили, як не платити неустойку виробникам \"зеленої\" енергетики.
Додано: Чет 07 тра, 2020 00:37
Шикарное решение новой министерки. Похерить государственные АЭС с их дешевой электроэнергией, чтобы дать заработать частным производителям дорогой солнечной электроэнергии. Хозяин ДТЭКа по достоинству оценит такой мудрый государственный подход... Не успела мадам стать министром, а уже лоббирует интересы частного капитала в ущерб государственным интересам.
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