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У Міненерго вирішили, як не
платити неустойку виробникам...

У Міненерго вирішили, як не платити неустойку виробникам...
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 00:37

У Міненерго вирішили, як не платити неустойку виробникам...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Мінекоенерго.

Дивися повний текст У Міненерго вирішили, як не платити неустойку виробникам \"зеленої\" енергетики.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 00:37

Шикарное решение новой министерки. Похерить государственные АЭС с их дешевой электроэнергией, чтобы дать заработать частным производителям дорогой солнечной электроэнергии. Хозяин ДТЭКа по достоинству оценит такой мудрый государственный подход... Не успела мадам стать министром, а уже лоббирует интересы частного капитала в ущерб государственным интересам.
qazzax
 
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