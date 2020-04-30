RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Економісти побоюються
зростання заборгованості...

Економісти побоюються зростання заборгованості...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 08:30

Економісти побоюються зростання заборгованості...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів і публічного управління Київської Школи Економіки.

Дивися повний текст Економісти побоюються зростання заборгованості Пенсійного фонду.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88105
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 08:30

а олігархату, монополізму, корупції вони не побоюються?
позбавтесь хоча б частково цих речей і бюджет і не помітить проблем пфу.
а тут бач в чому причина - не здерли єсв з дрібних бізнесменів.
igorbuda52
Аватар користувача
 
Повідомлень: 203
З нами з: 14.03.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andretar і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продуктового дефіциту і зростання цін в Україні немає -...
R2 » Сер 06 тра, 2020 10:22
2 214
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 тра, 2020 14:37
Галина441
Без українців економічне зростання Польщі було б нижчим...
R2 » Вів 05 тра, 2020 20:33
1 184
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 тра, 2020 20:33
moveton
Переказати гроші та заплатити за комуналку: економісти... 1, 2
R2 » Сер 29 кві, 2020 21:49
12 1128
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 кві, 2020 21:21
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.