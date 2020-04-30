Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів і публічного управління Київської Школи Економіки.
Дивися повний текст Економісти побоюються зростання заборгованості Пенсійного фонду.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 08:30
Економісти побоюються зростання заборгованості...
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Дивися повний текст Економісти побоюються зростання заборгованості Пенсійного фонду.
Додано: Чет 07 тра, 2020 08:30
а олігархату, монополізму, корупції вони не побоюються?
позбавтесь хоча б частково цих речей і бюджет і не помітить проблем пфу.
а тут бач в чому причина - не здерли єсв з дрібних бізнесменів.
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