Як ми і попереджали в своєму ранковому прогнозі - валютний ринок активізувався в середу.
Дивися повний текст Міжбанк: НБУ утримав курс від подальшого падіння.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 08:54
Міжбанк: НБУ утримав курс від подальшого падіння
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Дивися повний текст Міжбанк: НБУ утримав курс від подальшого падіння.
Додано: Чет 07 тра, 2020 08:54
Разве цель НБУ, не крепкая национальная еденица? Зачем он мешает гривне укрепляться?
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