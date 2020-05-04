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Міжбанк: НБУ утримав курс
від подальшого падіння

Міжбанк: НБУ утримав курс від подальшого падіння
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 08:54

Міжбанк: НБУ утримав курс від подальшого падіння

Пропонуємо до обговорення:
Як ми і попереджали в своєму ранковому прогнозі - валютний ринок активізувався в середу.

Дивися повний текст Міжбанк: НБУ утримав курс від подальшого падіння.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 08:54

Разве цель НБУ, не крепкая национальная еденица? Зачем он мешает гривне укрепляться?
egor6508
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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