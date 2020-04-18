Втрати корпорації Walt Disney від пандемії COVID-19 в минулому кварталі склали 1,4 мільярда доларів прибутку, один мільярд із цієї суми припав на тематичні парки, закриті на час епідемії.
Дивися повний текст Чистий прибуток Disney впав на 91%.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 09:15
Чистий прибуток Disney впав на 91%
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Дивися повний текст Чистий прибуток Disney впав на 91%.
Додано: Чет 07 тра, 2020 09:16
срочно запускаем в эфир второй и третий сезоны "Мандалорца" и стартуем "Оби-Вана" )) диванные зрители все компенсируют )
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