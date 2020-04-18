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Чистий прибуток
Disney впав на 91%

Чистий прибуток Disney впав на 91%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 09:15

Чистий прибуток Disney впав на 91%

Пропонуємо до обговорення:
Втрати корпорації Walt Disney від пандемії COVID-19 в минулому кварталі склали 1,4 мільярда доларів прибутку, один мільярд із цієї суми припав на тематичні парки, закриті на час епідемії.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 09:16

срочно запускаем в эфир второй и третий сезоны "Мандалорца" и стартуем "Оби-Вана" )) диванные зрители все компенсируют )
Tamagoch
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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