|
|
|
Польські фермери заявили про брак працівників:...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 тра, 2020 10:19
Пропонуємо до обговорення:
Польські підприємці побоюються, що вимога двотижневого карантину для робітників і час, витрачений на видачу візи, відлякають потенційних заробітчан. З червня в Польщі розпочнеться активна фаза сезонних робіт, і фермери вже закликають уряд допомогти у вирішенні питання, повідомляють польські ЗМІ.
Дивися повний текст Польські фермери заявили про брак працівників: побоюються, що заробітчани не приїдуть
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88107
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 07 тра, 2020 10:19
Интересно, сколько нужно было бы платить польскому рабочему и сколько платят украинскому, что такой ажиотаж на украиских?
-
Honey
-
-
- Повідомлень: 15
- З нами з: 02.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 тра, 2020 10:34
Honey написав:
Интересно, сколько нужно было бы платить польскому рабочему и сколько платят украинскому, что такой ажиотаж на украиских?
Там даже не столько в оплате дело, а в "социалке" -- местные только на официальное трудоуствойство согласны, а сезонных работников так оформлять смысла нет -- фиг уволишь после окончания сезона...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 2181
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 206 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3
|409
|
|
|6
|978
|
|
|1
|324
|
|