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Польські фермери заявили
про брак працівників:...

Польські фермери заявили про брак працівників:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 10:19

Польські фермери заявили про брак працівників:...

Пропонуємо до обговорення:
Польські підприємці побоюються, що вимога двотижневого карантину для робітників і час, витрачений на видачу візи, відлякають потенційних заробітчан. З червня в Польщі розпочнеться активна фаза сезонних робіт, і фермери вже закликають уряд допомогти у вирішенні питання, повідомляють польські ЗМІ.

Дивися повний текст Польські фермери заявили про брак працівників: побоюються, що заробітчани не приїдуть.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 10:19

Интересно, сколько нужно было бы платить польскому рабочему и сколько платят украинскому, что такой ажиотаж на украиских?
Honey
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 10:34

  Honey написав:Интересно, сколько нужно было бы платить польскому рабочему и сколько платят украинскому, что такой ажиотаж на украиских?

Там даже не столько в оплате дело, а в "социалке" -- местные только на официальное трудоуствойство согласны, а сезонных работников так оформлять смысла нет -- фиг уволишь после окончания сезона...
_hunter
 
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