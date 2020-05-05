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Польські фермери заявили про брак працівників:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 тра, 2020 10:19
Пропонуємо до обговорення:
Польські підприємці побоюються, що вимога двотижневого карантину для робітників і час, витрачений на видачу візи, відлякають потенційних заробітчан. З червня в Польщі розпочнеться активна фаза сезонних робіт, і фермери вже закликають уряд допомогти у вирішенні питання, повідомляють польські ЗМІ.
Дивися повний текст Польські фермери заявили про брак працівників: побоюються, що заробітчани не приїдуть
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R2
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Додано: Чет 07 тра, 2020 10:19
Интересно, сколько нужно было бы платить польскому рабочему и сколько платят украинскому, что такой ажиотаж на украиских?
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Honey
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Додано: Чет 07 тра, 2020 10:34
Honey написав:
Интересно, сколько нужно было бы платить польскому рабочему и сколько платят украинскому, что такой ажиотаж на украиских?
Там даже не столько в оплате дело, а в "социалке" -- местные только на официальное трудоуствойство согласны, а сезонных работников так оформлять смысла нет -- фиг уволишь после окончания сезона...
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_hunter
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Додано: Чет 07 тра, 2020 20:11
Бандерлогам пофигу где работать
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boom1912198158
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Додано: Чет 07 тра, 2020 21:33
Ошибаетесь, сезонные рабочие трудятся на основании разрешения на сезонные работы, то есть официально. Это разрешение выдаётся максимально на 9месяцев.
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alex1607pl
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:57
бим бом идиот засланый
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bobo
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