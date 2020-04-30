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НБУ оприлюднив правила
роботи колекторських компаній

НБУ оприлюднив правила роботи колекторських компаній
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 10:40

НБУ оприлюднив правила роботи колекторських компаній

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Дивися повний текст НБУ оприлюднив правила роботи колекторських компаній.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 10:40

Вот честно, новость не о чём... Когда уже примут "антиколлекторский закон"
dubik_ivan
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