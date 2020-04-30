Про це повідомляє прес-служба регулятора.
Дивися повний текст НБУ оприлюднив правила роботи колекторських компаній.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 10:40
НБУ оприлюднив правила роботи колекторських компаній
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ оприлюднив правила роботи колекторських компаній.
Додано: Чет 07 тра, 2020 10:40
Вот честно, новость не о чём... Когда уже примут "антиколлекторский закон"
Додано: П'ят 08 тра, 2020 07:24
А кто же его примет если там эти микрозаймы все под ими ходят. Они будут принимать для себя а не для тебя меня.
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