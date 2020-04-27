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Україна запросила американські підприємства, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 тра, 2020 12:23
Пропонуємо до обговорення:
Україна готова створювати сприятливі умови для американських підприємств, які розглядають можливість перенести свої виробничі потужності з інших регіонів для оптимізації ланцюгів поставок.
Дивися повний текст Україна запросила американські підприємства, які планують переносити виробництво з інших регіонів
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Додано: Чет 07 тра, 2020 12:24
ой зря это они делают
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