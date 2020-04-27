|
|
|
Україна запросила американські підприємства, які...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 тра, 2020 12:23
Пропонуємо до обговорення:
Україна готова створювати сприятливі умови для американських підприємств, які розглядають можливість перенести свої виробничі потужності з інших регіонів для оптимізації ланцюгів поставок.
Дивися повний текст Україна запросила американські підприємства, які планують переносити виробництво з інших регіонів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88117
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 07 тра, 2020 12:24
ой зря это они делают
-
vovan_62
-
-
- Повідомлень: 11
- З нами з: 12.05.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 тра, 2020 14:33
в условиях пандемии и ее последствий Украина превращается в гаранта глобальной продовольственной безопасности
Брюки превращаются, брюки превращаются ... в элегантные шорты.
Пара цитат :
с карты Украины исчезло более 10 тысяч рек
у нас очень большая распашка полей. Ученые давно уже советуют ее снизить процентов на 15-20.
-
Igorten
-
-
- Повідомлень: 3892
- З нами з: 01.11.11
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 1187 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 тра, 2020 15:07
Про Будапештский меморандум не вспомнили партнеры??))
-
sota24062016
-
-
- Повідомлень: 6
- З нами з: 20.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 тра, 2020 16:38
Они перенесут, лабораторию из Ухани.
-
astatempo
-
-
- Повідомлень: 202
- З нами з: 02.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|