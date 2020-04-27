RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна запросила американські
підприємства, які...

Україна запросила американські підприємства, які...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:23

Україна запросила американські підприємства, які...

Пропонуємо до обговорення:
Україна готова створювати сприятливі умови для американських підприємств, які розглядають можливість перенести свої виробничі потужності з інших регіонів для оптимізації ланцюгів поставок.

Дивися повний текст Україна запросила американські підприємства, які планують переносити виробництво з інших регіонів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88129
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:24

ой зря это они делают
vovan_62
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11
З нами з: 12.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 14:33

в условиях пандемии и ее последствий Украина превращается в гаранта глобальной продовольственной безопасности


Брюки превращаются, брюки превращаются ... в элегантные шорты.

Пара цитат :
с карты Украины исчезло более 10 тысяч рек
у нас очень большая распашка полей. Ученые давно уже советуют ее снизить процентов на 15-20.
Igorten
 
Повідомлень: 3892
З нами з: 01.11.11
Подякував: 35 раз.
Подякували: 1187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:07

Про Будапештский меморандум не вспомнили партнеры??))
sota24062016
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 20.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:38

Они перенесут, лабораторию из Ухани.
astatempo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 203
З нами з: 02.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:33

Re: Україна

А если не придут, то и умови створювати не будет.
sal
 
Повідомлень: 3829
З нами з: 25.03.16
Подякував: 771 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:07

Капец стране.
Галина441
 
Повідомлень: 167
З нами з: 02.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна знижує виробництво електроенергії 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Пон 04 тра, 2020 07:06
41 1543
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 тра, 2020 21:52
cannabis_ua
Нафтогаз просить уряд змінити законодавство, щоб Україна...
R2 » Пон 27 кві, 2020 21:21
3 365
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 кві, 2020 07:07
maestro71
У Черкаській області керівника підприємства підозрюють у...
R2 » Пон 27 кві, 2020 16:12
1 139
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 кві, 2020 16:13
Moimir

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.