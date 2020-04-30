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Рахункова палата виявила
бюджетних порушень майже на 50...

Рахункова палата виявила бюджетних порушень майже на 50...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:26

Рахункова палата виявила бюджетних порушень майже на 50...

Пропонуємо до обговорення:
Рахункова палата, яка недавно створила ресурс з перевірки витрат на боротьбу з коронавірусом, у 2019 році перевірила 602 об'єкти і знайшла порушень майже на 50 млрд грн.

Дивися повний текст Рахункова палата виявила бюджетних порушень майже на 50 мільярдів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:27

счёт уже на миллиарды идёт, что ети миллионы
vovan_62
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