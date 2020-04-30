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Рахункова палата виявила бюджетних порушень майже на 50...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 12:26
Пропонуємо до обговорення:
Рахункова палата, яка недавно створила ресурс з перевірки витрат на боротьбу з коронавірусом, у 2019 році перевірила 602 об'єкти і знайшла порушень майже на 50 млрд грн.
Дивися повний текст Рахункова палата виявила бюджетних порушень майже на 50 мільярдів
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R2
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Додано: Чет 07 тра, 2020 12:27
счёт уже на миллиарды идёт, что ети миллионы
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vovan_62
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