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Ілон Маск розбагатів на
706 млн доларів завдяки...

Ілон Маск розбагатів на 706 млн доларів завдяки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:30

Ілон Маск розбагатів на 706 млн доларів завдяки...

Пропонуємо до обговорення:
Акції Tesla зросли на 86% цього року. Це означає, що генеральний директор компанії Ілон Маск отримає в опціонах на цінні папери понад 700 мільйонів доларів.

Дивися повний текст Ілон Маск розбагатів на 706 млн доларів завдяки фінансовим успіхам Tesla.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:30

Парень своим умом заработал, у нас только воровством богатеют.
vovan_62
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