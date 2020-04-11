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Ілон Маск розбагатів на 706 млн доларів завдяки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 12:30
Пропонуємо до обговорення:
Акції Tesla зросли на 86% цього року. Це означає, що генеральний директор компанії Ілон Маск отримає в опціонах на цінні папери понад 700 мільйонів доларів.
Дивися повний текст Ілон Маск розбагатів на 706 млн доларів завдяки фінансовим успіхам Tesla
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Додано: Чет 07 тра, 2020 12:30
Парень своим умом заработал, у нас только воровством богатеют.
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vovan_62
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Додано: Чет 07 тра, 2020 15:21
vovan_62 написав:
Парень своим умом заработал, у нас только воровством богатеют.
Парень зарабатывает твиттером. Прибыль компании около нуля, кэш-флу в заднице. Зато можно запилить оптимистичный твит и выпустить акций еще на 3 миллиарда.
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Gastarbaiter
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