Президент України Володимир Зеленський за рік роботи отримав понад 300 тисяч гривень зарплати.
Дивися повний текст Скільки заробив Зеленський за рік президентства.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 12:36
Скільки заробив Зеленський за рік президентства
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки заробив Зеленський за рік президентства.
Додано: Чет 07 тра, 2020 12:36
вот зачем это писать? дети тут не читают, а остальным и так все понятно.
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