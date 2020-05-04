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Скільки заробив Зеленський
за рік президентства

Скільки заробив Зеленський за рік президентства
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:36

Скільки заробив Зеленський за рік президентства

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський за рік роботи отримав понад 300 тисяч гривень зарплати.

Дивися повний текст Скільки заробив Зеленський за рік президентства.
R2
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вот зачем это писать? дети тут не читают, а остальным и так все понятно.
all27
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Корупціонери, яких не посадили весною -- віддячаться.
svyatoslav_hromyak
 
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