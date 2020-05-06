Кіберполіція викрила мережу шахраїв, які ошукали людей на 3,5 мільйони гривень.
Дивися повний текст Кіберполіція викрила групу, яка ошукала людей на 3,5 млн гривень.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 12:49
Кіберполіція викрила групу, яка ошукала людей на 3,5 млн...
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Дивися повний текст Кіберполіція викрила групу, яка ошукала людей на 3,5 млн гривень.
Додано: Чет 07 тра, 2020 12:49
Киберполиция, что она существует. По номеру телефона не могут вычислить мошенника, а вы пишете КИБЕР. Это не про них.
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