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Кіберполіція викрила групу, яка
ошукала людей на 3,5 млн...

Кіберполіція викрила групу, яка ошукала людей на 3,5 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:49

Кіберполіція викрила групу, яка ошукала людей на 3,5 млн...

Пропонуємо до обговорення:
Кіберполіція викрила мережу шахраїв, які ошукали людей на 3,5 мільйони гривень.

Дивися повний текст Кіберполіція викрила групу, яка ошукала людей на 3,5 млн гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:49

Киберполиция, что она существует. По номеру телефона не могут вычислить мошенника, а вы пишете КИБЕР. Это не про них.
vovan_62
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