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Stolitsa Group завершить купівлю ще 54,25% ринку "Столичний"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 тра, 2020 13:06
Пропонуємо до обговорення:
Група компаній Stolitsa Group має намір звернутися в Антимонопольний комітет України із заявою про надання дозволу на придбання контролю над компанією "Ринок сільськогосподарської продукції" Столичний ".
Дивися повний текст Stolitsa Group завершить купівлю ще 54,25% ринку \"Столичний\"
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Сер 22 кві, 2020 13:52
Джон