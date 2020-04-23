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«Київстар» збільшив прибуток
на 16%, проте кількість...

«Київстар» збільшив прибуток на 16%, проте кількість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 14:48

«Київстар» збільшив прибуток на 16%, проте кількість...

Пропонуємо до обговорення:
Мобільний оператор «Київстар» у першому кварталі цього року збільшив дохід на понад 16%, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року — до майже 6 млрд грн.

Дивися повний текст «Київстар» збільшив прибуток на 16%, проте кількість абонентів зменшилася.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 14:48

Арифметика проста-с нового года киевстар принудительно перевел абонентов на дорогие пакеты,анулировав старые.Стоимость новых пакетов на 40% выше предыдущих.Вот и прибыль.
sena_2008atp
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