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Криза не завада: Офіс Президента хоче створити спортивні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 тра, 2020 15:27
Пропонуємо до обговорення:
В Україні розпочинається державний проект зі створення в кожній області об’єкта спортивної інфраструктури, присвяченого видатному сучасному спортсмену чи спортсменам з цього регіону. Робоча назва проекту «Україна – чемпіон!».
Дивися повний текст Криза не завада: Офіс Президента хоче створити спортивні об’єкти-«магніти» в регіонах
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Додано: Чет 07 тра, 2020 15:27
Создайте просто инфраструктуру и условия для жизни.все бегут из страны с такой скоростью что и спортивных (инфраструктур) не надо,,))
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sota24062016
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