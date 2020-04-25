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Криза не завада: Офіс Президента
хоче створити спортивні...

Криза не завада: Офіс Президента хоче створити спортивні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:27

Криза не завада: Офіс Президента хоче створити спортивні...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні розпочинається державний проект зі створення в кожній області об’єкта спортивної інфраструктури, присвяченого видатному сучасному спортсмену чи спортсменам з цього регіону. Робоча назва проекту «Україна – чемпіон!».

Дивися повний текст Криза не завада: Офіс Президента хоче створити спортивні об’єкти-«магніти» в регіонах.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:27

Создайте просто инфраструктуру и условия для жизни.все бегут из страны с такой скоростью что и спортивных (инфраструктур) не надо,,))
sota24062016
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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