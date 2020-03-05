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Зеленський підписав закон про скасування адмінстягнення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 тра, 2020 15:32
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський підписав законопроект №2809 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів".
Дивися повний текст Зеленський підписав закон про скасування адмінстягнення у вигляді штрафних балів
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Додано: Чет 07 тра, 2020 15:33
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