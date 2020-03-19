Про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Дивися повний текст Коли запрацює громадський транспорт, і що буде з метро.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 тра, 2020 16:12
Коли запрацює громадський транспорт, і що буде з метро
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли запрацює громадський транспорт, і що буде з метро.
Додано: Чет 07 тра, 2020 16:12
а вот в цивилизованных странах никто не додумался остановить метро и ограничить доступ населения к общественному транспорту...
|