Про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Дивися повний текст Коли запрацює громадський транспорт, і що буде з метро.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 16:12
Коли запрацює громадський транспорт, і що буде з метро
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли запрацює громадський транспорт, і що буде з метро.
Додано: Чет 07 тра, 2020 16:12
а вот в цивилизованных странах никто не додумался остановить метро и ограничить доступ населения к общественному транспорту...
Додано: Чет 07 тра, 2020 20:07
у министра классический синдром вахтера. Подаем в суд на него за превышение полномочий и необоснованное закрытие/несвоевременное открытие метро. Выигрываем в Голландии суд наивысшей инстанции, сажаем горе-чиновника на восемь лет с конфискацией и получаем компенсации по 15тыщ. евро на человека от государства Украина. Или в Украине юристов нет и до сих пор усьо "по понятиям"?
Додано: Чет 07 тра, 2020 21:24
Забавно. Как будто кто то контролирует количество пассажиров в наземном транспорте
В час пик, что автобусы, что трамваи-троллейбусы, ходят набитые битком. Ведь все, кто пользовался метро перешли в наземный ГЕТ.
А для Харькова, да и для других городов думаю, запуск метро позволит значительно разгрузить наземный транспорт.
Додано: Чет 07 тра, 2020 22:54
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