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Коли запрацює громадський
транспорт, і що буде з метро

Коли запрацює громадський транспорт, і що буде з метро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:12

Коли запрацює громадський транспорт, і що буде з метро

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Дивися повний текст Коли запрацює громадський транспорт, і що буде з метро.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:12

а вот в цивилизованных странах никто не додумался остановить метро и ограничить доступ населения к общественному транспорту...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 20:07

у министра классический синдром вахтера. Подаем в суд на него за превышение полномочий и необоснованное закрытие/несвоевременное открытие метро. Выигрываем в Голландии суд наивысшей инстанции, сажаем горе-чиновника на восемь лет с конфискацией и получаем компенсации по 15тыщ. евро на человека от государства Украина. Или в Украине юристов нет и до сих пор усьо "по понятиям"?
svk_neo
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:24

Забавно. Как будто кто то контролирует количество пассажиров в наземном транспорте :mrgreen:
В час пик, что автобусы, что трамваи-троллейбусы, ходят набитые битком. Ведь все, кто пользовался метро перешли в наземный ГЕТ.
А для Харькова, да и для других городов думаю, запуск метро позволит значительно разгрузить наземный транспорт.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 22:54

  Тракторист написав:а вот в цивилизованных странах никто не додумался остановить метро и ограничить доступ населения к общественному транспорту...

А Вы не думали, что в развитых странах существует нормальная медицина?
BIGor
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