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Коли запрацює громадський
транспорт, і що буде з метро

Коли запрацює громадський транспорт, і що буде з метро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:25

  Kalgan написав:Забавно. Как будто кто то контролирует количество пассажиров в наземном транспорте :mrgreen:
В час пик, что автобусы, что трамваи-троллейбусы, ходят набитые битком. Ведь все, кто пользовался метро перешли в наземный ГЕТ.
А для Харькова, да и для других городов думаю, запуск метро позволит значительно разгрузить наземный транспорт.


А що це у вас так карантину не дотримуються ? На віддалену роботу не перейшли ? Чи всі забезпечують життєдіяльність Харкова ? В Києві траспорту дуже мало . Авто багато .
Puente
 
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flyman Керують ті, кого Ви ж і вибирали. Кожен народ заслуговує на тих, кого обрав. І нічого тут не поробиш - шляхи всіх суспільств до солодкого життя були важкими, не треба мріяти про миттєву перемогу.
Спочатку комуняки з баригами, потім бариги з бандюками, потім відверті бандити, потім знову бариги, зараз начебто і не бариги, але деяки бариги у спілці з бандитами так засіли у владі, що разом зі своїми приватними арміями та розбудованими схемами з кришуванням всього і вся здатні легко заблокувати будь-яку справу та будь-яку призначену людину. Тому будь-яка добра справа без бандитів та бариг знову не йде. Думайте, аналізуйте, а не тільки лозунги ботів повторюйте. Боротьба ще вся попереду.
Vladdy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:51

  Puente написав:
  Kalgan написав:Забавно. Как будто кто то контролирует количество пассажиров в наземном транспорте :mrgreen:
В час пик, что автобусы, что трамваи-троллейбусы, ходят набитые битком. Ведь все, кто пользовался метро перешли в наземный ГЕТ.
А для Харькова, да и для других городов думаю, запуск метро позволит значительно разгрузить наземный транспорт.


А що це у вас так карантину не дотримуються ? На віддалену роботу не перейшли ? Чи всі забезпечують життєдіяльність Харкова ? В Києві траспорту дуже мало . Авто багато .

Кто мог перешел. Я тоже, но все же раз в неделю нужно появляться на рабочем месте. Не вся работа может быть выполнена удаленно. Ситуация, когда в трамвае/троллейбусе заняты только сидячие места, редкое исключение, чем постоянное явление. Все таки, в отличии от других городов, в Харькове метро брало на себя значительный пассажиропоток. Можно быстро доехать в нужную точку города. А не как сейчас, ехать час в троллейбусе, вместо 10 минут на метро :|
Kalgan
 
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