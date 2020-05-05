Державний ПриватБанк (Київ) звернувся в правоохоронні органи щодо правової оцінки дій державного виконавця.
Дивися повний текст Держвиконавець хоче стягнути з Приватбанку 250 мільйонів доларів на користь Суркісів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 тра, 2020 19:28
Держвиконавець хоче стягнути з Приватбанку 250 мільйонів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держвиконавець хоче стягнути з Приватбанку 250 мільйонів доларів на користь Суркісів.
Додано: Чет 07 тра, 2020 19:28
Абанк суркиса был филиалом привата даже люди теже работали но судейские шлюхи слепы
Додано: Чет 07 тра, 2020 20:11
|