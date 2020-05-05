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Держвиконавець хоче стягнути з
Приватбанку 250 мільйонів...

Держвиконавець хоче стягнути з Приватбанку 250 мільйонів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:28

Держвиконавець хоче стягнути з Приватбанку 250 мільйонів...

Пропонуємо до обговорення:
Державний ПриватБанк (Київ) звернувся в правоохоронні органи щодо правової оцінки дій державного виконавця.

Дивися повний текст Держвиконавець хоче стягнути з Приватбанку 250 мільйонів доларів на користь Суркісів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:28

Абанк суркиса был филиалом привата даже люди теже работали но судейские шлюхи слепы
l4567
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 20:11

  l4567 написав:Абанк суркиса был филиалом привата даже люди теже работали но судейские шлюхи слепы

вы правы.
фемида слепа.
только неоспоримые доказательства.
Tabak
 
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