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Топ-10 найважливіших реформ на думку українців (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 тра, 2020 20:03
Пропонуємо до обговорення:
Ще до пандемії коронавірусу медицина вважалася основною галуззю для реформування.
Дивися повний текст Топ-10 найважливіших реформ на думку українців (опитування)
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Додано: Чет 07 тра, 2020 20:04
Особенно земельная не нужна!
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