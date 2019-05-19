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Старі квартали перебудують:
як відселятимуть незгодних...

Старі квартали перебудують: як відселятимуть незгодних...
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 20:20

Старі квартали перебудують: як відселятимуть незгодних...

Пропонуємо до обговорення:
За словами експертів, документ набагато кращий, ніж попередні, але питання до нього все ж є.

Дивися повний текст Старі квартали перебудують: як відселятимуть незгодних мешканців.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 20:20

Рынок убитых хрущевок опять перспективный?)). Вот только начать процесс и его завершить - разные вещи. На Нивках до сих пор стоит такой "пример незаселенный".

Еще это способ заселить непроданный неликвид застройщиками. Людей переселят в ужасный эконом с обоями, который сейчас никому не нужен, а возле метро на месте хрущевок будут строить уже комфорт.
RomaL
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 22:26

Разработчики устанавливают, что бывшим жильцам будут предоставлены равноценные по площади квартиры или денежная компенсация.
- А ху-ху не хо-хо у застройщиков. Даже хрущевки делались из качественных материалов не чета тому говну из которого строят сейчас. Если переселятся то как минимум в квартиру вдвое больше.
alex7gk
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 23:40

Очередные сказки для приезжих..сколько уже таких слышали
kontax77
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 00:24

Огласите фамилии разработчиков законопроекта. Ну чтобы мы их по ip не вычисляли.
astatempo
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