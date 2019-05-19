Старі квартали перебудують: як відселятимуть незгодних...

Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:59

В нашем уездном городке проще. Отселение, заселение, маневренный фонд. Кому это надо? Просто х*ярят в общем дворе нескольких панельных пятиэтажных хрущевок новострой и забором терриорию обносит, чтобы люмпены из хрущей восле машин уважаемых людей не шатались.

А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)