За словами експертів, документ набагато кращий, ніж попередні, але питання до нього все ж є.
Дивися повний текст Старі квартали перебудують: як відселятимуть незгодних мешканців.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 20:20
Старі квартали перебудують: як відселятимуть незгодних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Старі квартали перебудують: як відселятимуть незгодних мешканців.
Додано: Чет 07 тра, 2020 20:20
Рынок убитых хрущевок опять перспективный?)). Вот только начать процесс и его завершить - разные вещи. На Нивках до сих пор стоит такой "пример незаселенный".
Еще это способ заселить непроданный неликвид застройщиками. Людей переселят в ужасный эконом с обоями, который сейчас никому не нужен, а возле метро на месте хрущевок будут строить уже комфорт.
Додано: Чет 07 тра, 2020 22:26
Разработчики устанавливают, что бывшим жильцам будут предоставлены равноценные по площади квартиры или денежная компенсация.
- А ху-ху не хо-хо у застройщиков. Даже хрущевки делались из качественных материалов не чета тому говну из которого строят сейчас. Если переселятся то как минимум в квартиру вдвое больше.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 00:24
Огласите фамилии разработчиков законопроекта. Ну чтобы мы их по ip не вычисляли.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:59
В нашем уездном городке проще. Отселение, заселение, маневренный фонд. Кому это надо? Просто х*ярят в общем дворе нескольких панельных пятиэтажных хрущевок новострой и забором терриорию обносит, чтобы люмпены из хрущей восле машин уважаемых людей не шатались.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:23
Тобто з 3-кімнатної в центрі можна буде опинитись в 1-кімнатній на ДВРЗ.
Супєр. Поки клоуни у владі олігархи кують залізо
Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:25
Re: зона
промзоны и лесопарк закончились?
Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:02
Район при отселении обязательно должен учитываться - иначе полная дичь получается. С другой стороны, норма насчет отмены реконструкции при наличии 25% несогласных - тоже довольно сомнительная...
Но вообще тема актуальная, этот вопрос давно надо решать.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:37
silver_arrow_ua
Прям такого треша с ДВРЗ не будет. Найти на это 70% согласных сложновато.
А вот заинтересованность в отлично выглядящих пока хрущевках с большими дворами в центральных районах будет гораздо выше, нежели на Интернациональной площади. Хоть там уже все скоро завалится.
Зачем через суды тулить свечку в дворе из нескольких хрущевок, если можно вместо 45кв в старом жилом фонде предложить 70кв где-то возле Отрадного парка и медгородка.
Вместо обдертых обоев - чистая, но эконом отделка. 70% на это пойдет. Сколько из них пенсионеры без лифта сейчас? А остальных 30% будут поджимать сроки с высилением.
Тот же район им никто не даст. Так как новый дом ждать здесь нужно 2+ года, на месте хотя бы 1 снесенной хрущевки. У данного застройщика здесь не будет столько квартир.
А на месте хрущевок - бизнес класс. И все довольны.
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