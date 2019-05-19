RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Старі квартали перебудують:
як відселятимуть незгодних...

Старі квартали перебудують: як відселятимуть незгодних...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:04

RomaL

Ни фига не довольны!!! Вы правда надеетесь на порядочность????? А еще очень интересно почему именно сейчас поднялся вопрос?????
Галина441
 
Повідомлень: 167
З нами з: 02.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:41

А скільки недостроїв стоять зараз, Ви їх хочаб добудуйте.
pogorelets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 446
З нами з: 16.07.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В уряді анонсували «енергомодернізовані квартали» в 2020...
R2 » Суб 14 гру, 2019 21:53
1 161
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 гру, 2019 21:53
d-veter
Французький стартап перетворює старі авто на електрокари
R2 » П'ят 02 сер, 2019 02:02
8 663
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2019 15:57
budivelnik
П'ять брендів, старі авто яких краще не купувати через...
R2 » Нед 19 тра, 2019 09:23
3 695
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 тра, 2019 00:03
warlamp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.