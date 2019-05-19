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Старі квартали перебудують: як відселятимуть незгодних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:04
RomaL
Ни фига не довольны!!! Вы правда надеетесь на порядочность????? А еще очень интересно почему именно сейчас поднялся вопрос?????
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Галина441
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:41
А скільки недостроїв стоять зараз, Ви їх хочаб добудуйте.
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pogorelets
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