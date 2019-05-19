Старі квартали перебудують: як відселятимуть незгодних...

RomaL написав:

Прям такого треша с ДВРЗ не будет. Найти на это 70% согласных сложновато.А вот заинтересованность в отлично выглядящих пока хрущевках с большими дворами в центральных районах будет гораздо выше, нежели на Интернациональной площади. Хоть там уже все скоро завалится.Зачем через суды тулить свечку в дворе из нескольких хрущевок, если можно вместо 45кв в старом жилом фонде предложить 70кв где-то возле Отрадного парка и медгородка.Вместо обдертых обоев - чистая, но эконом отделка. 70% на это пойдет. Сколько из них пенсионеры без лифта сейчас? А остальных 30% будут поджимать сроки с высилением.Тот же район им никто не даст. Так как новый дом ждать здесь нужно 2+ года, на месте хотя бы 1 снесенной хрущевки. У данного застройщика здесь не будет столько квартир.А на месте хрущевок - бизнес класс. И все довольны.