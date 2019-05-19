Старі квартали перебудують: як відселятимуть незгодних...

RomaL
Ни фига не довольны!!! Вы правда надеетесь на порядочность????? А еще очень интересно почему именно сейчас поднялся вопрос?????
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:04
RomaL
Ни фига не довольны!!! Вы правда надеетесь на порядочность????? А еще очень интересно почему именно сейчас поднялся вопрос?????
Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:10
не раскрыта тема рентабельности сноса. По этому тема - как всегда, чисто поговорить. Рентабельно - поближе к центру, но там возникает другая проблема нагрузки на городскую инфраструктуру. А сносить Нивки не выгодно. На ближайшие 10 лет есть стратегия освоение промзон в центре Киеве - Выдубичы, Днепр.Набережная,Лукьяновка.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:10
Таким разговорам уже не один год, таковыми они и останутся. Страна нищая, такой и останется. Кто может, пакуйте чемоданы, чем раньше уедете, тем лучше для вас.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:13
ахах, вы жили в хрущевке?)) За хрущевку вам дадут разве вдвое меньше в новом доме.
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Додано: Нед 14 чер, 2020 05:00
З чого б це мені бути задоволеним через переїзд з зеленого двору та 4 поверху кудись в кам'яне гетто а-ля район ПОХ на 30-поверх з вікнами в інший такий саме шпаківник?
А що там про право власності - автори законопроекту не чули?
Додано: Нед 14 чер, 2020 05:02
Да краще хрущовка, якщо вона звісно не трищить по швах, ніж оті шпаківні у 30-50 поверхів.
Йдемо мо мордовському сценарію?
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