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НКРЕКП схвалила RAB-тарифи без обговорення із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 тра, 2020 20:59
Пропонуємо до обговорення:
9 квітня Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, схвалила методику переходу на стимулююче регулювання (RAB-тарифи). Рішення прийнято без проведення громадських обговорень та обговорення з учасниками ринку.
Дивися повний текст НКРЕКП схвалила RAB-тарифи без обговорення із громадськістю та учасниками ринку
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Додано: Чет 07 тра, 2020 20:59
Столько воплей было раньше при слове RAB-тариф, а сейчас только отдельные всхлипывания. А тема стоит много денег и все забыли.
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shevaged1990
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