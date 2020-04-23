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У Мінекоенерго планують
запустити аукціони з "зеленої...

У Мінекоенерго планують запустити аукціони з "зеленої...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:09

У Мінекоенерго планують запустити аукціони з "зеленої...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-служ

Дивися повний текст У Мінекоенерго планують запустити аукціони з \"зеленої енергетики\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:09

Якісь неправильні цілі поставлені. Викиди СО2 потрібно зменшувати, а не ганятися за хайпами.
svyatoslav_hromyak
 
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