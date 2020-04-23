Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-служ
Дивися повний текст У Мінекоенерго планують запустити аукціони з \"зеленої енергетики\".
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Додано: Чет 07 тра, 2020 21:09
У Мінекоенерго планують запустити аукціони з "зеленої...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінекоенерго планують запустити аукціони з \"зеленої енергетики\".
Додано: Чет 07 тра, 2020 21:09
Якісь неправильні цілі поставлені. Викиди СО2 потрібно зменшувати, а не ганятися за хайпами.
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