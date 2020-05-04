Український бізнес пропонує змінити чинну модель податку на нерухомість або ж суттєво її модифікувати.
Дивися повний текст Бізнес пропонує обкладати податком доходи від нерухомості, а не саме майно.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 21:11
Бізнес пропонує обкладати податком доходи від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бізнес пропонує обкладати податком доходи від нерухомості, а не саме майно.
Додано: Чет 07 тра, 2020 21:12
І нерухомість потрібно оподатковувати, і землю, натомість обдирають тих, хто живе від зарплати до зарплати.
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