Український бізнес пропонує змінити чинну модель податку на нерухомість або ж суттєво її модифікувати.
Дивися повний текст Бізнес пропонує обкладати податком доходи від нерухомості, а не саме майно.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 21:11
Бізнес пропонує обкладати податком доходи від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бізнес пропонує обкладати податком доходи від нерухомості, а не саме майно.
Додано: Чет 07 тра, 2020 21:12
І нерухомість потрібно оподатковувати, і землю, натомість обдирають тих, хто живе від зарплати до зарплати.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 03:33
Например, во многих странах минимальные доходы вообще не облагаются налогами. А у нас даже с жалких 4723 грн платятся 920 грн налогов.
Отменить налог - достаточно глупая мысль, а заменить на налог на доходы еще глупее, ибо налог на доходы итак есть.
Налог на имущество - это дополнительный налог, и он имеет место быть во многих странах.
Единственное здравое зерно - это амортизация жилья для физлиц (я так понимаю, предлагается от налогооблагаемого дохода вычитать потерю стоимости жилья за период получения этого дохода).
Додано: П'ят 08 тра, 2020 03:44
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