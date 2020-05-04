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Бізнес пропонує обкладати
податком доходи від...

Бізнес пропонує обкладати податком доходи від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:11

Бізнес пропонує обкладати податком доходи від...

Пропонуємо до обговорення:
Український бізнес пропонує змінити чинну модель податку на нерухомість або ж суттєво її модифікувати.

Дивися повний текст Бізнес пропонує обкладати податком доходи від нерухомості, а не саме майно.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:12

І нерухомість потрібно оподатковувати, і землю, натомість обдирають тих, хто живе від зарплати до зарплати.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:42

И как же обдирает тех кто живёт от зарплаты до зарплаты?
olexiychuks
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 23:22

Невже розумна думка пробилась в ефір?
aleksikgurin
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 03:33

  olexiychuks написав:И как же обдирает тех кто живёт от зарплаты до зарплаты?


Например, во многих странах минимальные доходы вообще не облагаются налогами. А у нас даже с жалких 4723 грн платятся 920 грн налогов.

  aleksikgurin написав:Невже розумна думка пробилась в ефір?


Отменить налог - достаточно глупая мысль, а заменить на налог на доходы еще глупее, ибо налог на доходы итак есть.
Налог на имущество - это дополнительный налог, и он имеет место быть во многих странах.
Единственное здравое зерно - это амортизация жилья для физлиц (я так понимаю, предлагается от налогооблагаемого дохода вычитать потерю стоимости жилья за период получения этого дохода).
Giroi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 03:44

  Giroi написав:Отменить налог - достаточно глупая мысль


Почему глупая? Разве этот налог не нарушает право на частную собственность? Вы чем-то владеете, а у вас вашу собственность ни с того, ни с сего по частям забирают. Это не правильно :?
Амвросий
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