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Бізнес пропонує обкладати
податком доходи від...

Бізнес пропонує обкладати податком доходи від...
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:11

Бізнес пропонує обкладати податком доходи від...

Пропонуємо до обговорення:
Український бізнес пропонує змінити чинну модель податку на нерухомість або ж суттєво її модифікувати.

Дивися повний текст Бізнес пропонує обкладати податком доходи від нерухомості, а не саме майно.
R2
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І нерухомість потрібно оподатковувати, і землю, натомість обдирають тих, хто живе від зарплати до зарплати.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:42

И как же обдирает тех кто живёт от зарплаты до зарплаты?
olexiychuks
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 23:22

Невже розумна думка пробилась в ефір?
aleksikgurin
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 03:33

  olexiychuks написав:И как же обдирает тех кто живёт от зарплаты до зарплаты?


Например, во многих странах минимальные доходы вообще не облагаются налогами. А у нас даже с жалких 4723 грн платятся 920 грн налогов.

  aleksikgurin написав:Невже розумна думка пробилась в ефір?


Отменить налог - достаточно глупая мысль, а заменить на налог на доходы еще глупее, ибо налог на доходы итак есть.
Налог на имущество - это дополнительный налог, и он имеет место быть во многих странах.
Единственное здравое зерно - это амортизация жилья для физлиц (я так понимаю, предлагается от налогооблагаемого дохода вычитать потерю стоимости жилья за период получения этого дохода).
Giroi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 03:44

  Giroi написав:Отменить налог - достаточно глупая мысль


Почему глупая? Разве этот налог не нарушает право на частную собственность? Вы чем-то владеете, а у вас вашу собственность ни с того, ни с сего по частям забирают. Это не правильно :?
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 04:18

  Амвросий написав:
  Giroi написав:Отменить налог - достаточно глупая мысль


Почему глупая? Разве этот налог не нарушает право на частную собственность? Вы чем-то владеете, а у вас вашу собственность ни с того, ни с сего по частям забирают. Это не правильно :?


В Украине нарушает, а во всем мире не нарушает )) Так можно договориться, что низкий уровень минимальной зарплаты в Украине ограничивает право на собственность для многих граждан.
Очевидно же, что право на собственность не отменяет обязательств по уплате налогов и сборов. Или может налог на землю тоже отменить?
Я специально не изучал вопрос, но есть страны, где облагается налогом не только недвижимость, а и другое имущество.

p.s. Как минимум, купить с 10 квартир на спаде и ждать лучших времен ничего не делая не так выгодно, приходится их сдавать, что оживляет рынок жилья.
Giroi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 04:22

  Giroi написав:В Украине нарушает, а во всем мире не нарушает )) Так можно договориться, что низкий уровень минимальной зарплаты в Украине ограничивает право на собственность для многих граждан.


В Великобритании нет. В ОАЭ нет. Есть и много других стран где нет налога на недвижимость, так что обо всём мире вы погорячились.

На минимальную зарплату вас никто работать не заставляет, хотите работайте, хотите ищите работу на более высокую зарплату. А налог у вас забирают независимо от того зарабатываете вы на недвижимости, терпите убытки или просто владеете.

  Giroi написав:p.s. Как минимум, купить с 10 квартир на спаде и ждать лучших времен ничего не делая не так выгодно, приходится их сдавать, что оживляет рынок жилья.


а зачем его оживлять? :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 04:46

Re: Бізнес пропонує обкладати податком доходи від...

В Великобритании есть муниципальный налог, есть налог на доргостоящую недвижимость для компаний.
В ОАЭ нет подоходного налога, зато есть нефть, а у нас нет второго, зато есть первое.
Giroi
 
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