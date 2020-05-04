Український бізнес пропонує змінити чинну модель податку на нерухомість або ж суттєво її модифікувати.
Дивися повний текст Бізнес пропонує обкладати податком доходи від нерухомості, а не саме майно.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 21:11
Бізнес пропонує обкладати податком доходи від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бізнес пропонує обкладати податком доходи від нерухомості, а не саме майно.
Додано: Чет 07 тра, 2020 21:12
І нерухомість потрібно оподатковувати, і землю, натомість обдирають тих, хто живе від зарплати до зарплати.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 03:33
Например, во многих странах минимальные доходы вообще не облагаются налогами. А у нас даже с жалких 4723 грн платятся 920 грн налогов.
Отменить налог - достаточно глупая мысль, а заменить на налог на доходы еще глупее, ибо налог на доходы итак есть.
Налог на имущество - это дополнительный налог, и он имеет место быть во многих странах.
Единственное здравое зерно - это амортизация жилья для физлиц (я так понимаю, предлагается от налогооблагаемого дохода вычитать потерю стоимости жилья за период получения этого дохода).
Додано: П'ят 08 тра, 2020 03:44
Додано: П'ят 08 тра, 2020 04:18
В Украине нарушает, а во всем мире не нарушает )) Так можно договориться, что низкий уровень минимальной зарплаты в Украине ограничивает право на собственность для многих граждан.
Очевидно же, что право на собственность не отменяет обязательств по уплате налогов и сборов. Или может налог на землю тоже отменить?
Я специально не изучал вопрос, но есть страны, где облагается налогом не только недвижимость, а и другое имущество.
p.s. Как минимум, купить с 10 квартир на спаде и ждать лучших времен ничего не делая не так выгодно, приходится их сдавать, что оживляет рынок жилья.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 04:22
В Великобритании нет. В ОАЭ нет. Есть и много других стран где нет налога на недвижимость, так что обо всём мире вы погорячились.
На минимальную зарплату вас никто работать не заставляет, хотите работайте, хотите ищите работу на более высокую зарплату. А налог у вас забирают независимо от того зарабатываете вы на недвижимости, терпите убытки или просто владеете.
а зачем его оживлять?
Додано: П'ят 08 тра, 2020 04:46
Re: Бізнес пропонує обкладати податком доходи від...
В Великобритании есть муниципальный налог, есть налог на доргостоящую недвижимость для компаний.
В ОАЭ нет подоходного налога, зато есть нефть, а у нас нет второго, зато есть первое.
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