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Бізнес пропонує обкладати податком доходи від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:32
Амвросий написав:
На минимальную зарплату вас никто работать не заставляет, хотите работайте, хотите ищите работу на более высокую зарплату
продолжайте ряд: ... а хотите, просто подыхайте с голоду, вы нам не интересны.
Факторы, приводящие к высоким доходам - везение, умение торговаться, происхождение, отсутствие комплексов и совести, жадность...
Факторы, абсолютно не гарантирующие высоких доходов - интеллект, золотые руки, порядочность, любовь к ближнему...
Налоги должны платить все, кто достиг статуса налогоплательщика материально.
Вторую часть этой фразы обычно упускают.
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ovg
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:52
ovg
Так-то оно так, НО:
именно Вторую часть этой фразы, которую обычно упускают, необходимо подробнее описать и перечислить соответствующие признаки людей, которым надо бы заплатить государству.
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lpf
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:52
olexiychuks написав:
И как же обдирает тех кто живёт от зарплаты до зарплаты?
Около 40% от дохода уходит на налоги. Это то что касается самой зарплаты.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:57
Амвросий
Поддерживаю. Если живешь в квартире/доме и имеешь на нее право собственности - налогов быть не должно. Если сдаешь квартиру/дом (то есть получаешь доход), то должно.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:03
Что только не придумають эти деятели, только чтобы уйти от уплаты налогов. Недвижимость нельзя скрыть от налообложения, а вот доходы от недвижимости пожалуйста!!! Спят и видят как облапошить нас всех.
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okopach
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:28
olexiychuks написав:
И как же обдирает тех кто живёт от зарплаты до зарплаты?
Мабуть за вілли на мільйони доларів не тре буде платити.
А ті що від з.п. до з.п. можна далі доїти тарифами.
Он нова ініціатива зняти пільгових 100 Квт.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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