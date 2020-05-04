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Бізнес пропонує обкладати податком доходи від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:32
Амвросий написав:
На минимальную зарплату вас никто работать не заставляет, хотите работайте, хотите ищите работу на более высокую зарплату
продолжайте ряд: ... а хотите, просто подыхайте с голоду, вы нам не интересны.
Факторы, приводящие к высоким доходам - везение, умение торговаться, происхождение, отсутствие комплексов и совести, жадность...
Факторы, абсолютно не гарантирующие высоких доходов - интеллект, золотые руки, порядочность, любовь к ближнему...
Налоги должны платить все, кто достиг статуса налогоплательщика материально.
Вторую часть этой фразы обычно упускают.
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ovg
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:52
ovg
Так-то оно так, НО:
именно Вторую часть этой фразы, которую обычно упускают, необходимо подробнее описать и перечислить соответствующие признаки людей, которым надо бы заплатить государству.
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lpf
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:52
olexiychuks написав:
И как же обдирает тех кто живёт от зарплаты до зарплаты?
Около 40% от дохода уходит на налоги. Это то что касается самой зарплаты.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:57
Амвросий
Поддерживаю. Если живешь в квартире/доме и имеешь на нее право собственности - налогов быть не должно. Если сдаешь квартиру/дом (то есть получаешь доход), то должно.
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Галина441
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:03
Что только не придумають эти деятели, только чтобы уйти от уплаты налогов. Недвижимость нельзя скрыть от налообложения, а вот доходы от недвижимости пожалуйста!!! Спят и видят как облапошить нас всех.
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okopach
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:28
olexiychuks написав:
И как же обдирает тех кто живёт от зарплаты до зарплаты?
Мабуть за вілли на мільйони доларів не тре буде платити.
А ті що від з.п. до з.п. можна далі доїти тарифами.
Он нова ініціатива зняти пільгових 100 Квт.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:46
oleksii08 написав:
Налог на награбленное, когда ввидут? Садить пожизненно с полной конфискацией имущества, тех, кто были у корыта 29 лет никто не собирается!
так те кто у корыта с помощью налогов и грабят. Те кто работает и зарабатывает, те налоги платят и назад ничего не получают. А те кто не работает и сидит на шее, те живут за счёт налогов, поэтому им хочется чтобы налоги были больше.
vitaliy_berdinskikh написав:
Около 40% от дохода уходит на налоги.
гораздо больше, умножьте на два и ещё добавьте скрытые налоги
Востаннє редагувалось Амвросий
в П'ят 08 тра, 2020 15:54, всього редагувалось 1 раз.
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Амвросий
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:53
Ну да, только это "награбленное" делят учителя, врачи, армия, полиция, дороги, и т.д. С точки зрения люмпена любой налог - зло. Только вот какую часть дохода отдает в налоги немец, а какую украинец? Немец - больше половины. А украинец? Вопрос риторический, ибо какая часть плательщиков от общего их числа платит налоги не с минималки - великая тайна. Часть вообще во мраке полностью. Чего хотите? А сколько отдали - на столько и получили, и не надо плеваться от состояния школ и больниц - сами и делаем их такими.
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Vladdy
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:55
vitaliy_berdinskikh написав:
Около 40% от дохода уходит на налоги....
гораздо больше, умножьте на два и ещё добавьте скрытые налоги
Прямо как в анекдоте, на эти пару процентов на своем острове и живу...
Востаннє редагувалось Vladdy
в П'ят 08 тра, 2020 15:56, всього редагувалось 1 раз.
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Vladdy
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:55
Vladdy написав:
Ну да, только это "награбленное" делят учителя, врачи, армия, полиция, дороги, и т.д.
раньше делили, сейчас полуают одни объедки. Платить напрямую учителям, врачам, армии, полиции и за дороги было бы гораздо выгоднее. Потому что нахлебников стало слишком много.
Да собственно вы и сами знаете, что перечисленным категориям приходится платить сверх тех крох, что им достаются от бюджета. Зарплату врачей знаете до коронавируса?
ну да, тем кто платит налоги приходится работать за десятерых, чтобы прожить на те 10% что им остаётся после уплаты всех налогов.
Востаннє редагувалось Амвросий
в П'ят 08 тра, 2020 16:04, всього редагувалось 2 разів.
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Амвросий
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